VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Beyaz Saray çalışanından Trump'a karşı savcılarla iş birliği
Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü
Kurtulmuş: Bu yıl sonu çok ciddi iyileştirmeler olacak
Zelenskiy: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız
BM: Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
Blinken, Paşinyan'ı barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdı
Bakan Nebati: Düşük maliyetli krediye ulaşım üretim ve ihracatı artıracak
Zelenskiy, Biden ile hava savunma sistemini görüştü
Hollanda Başbakanı: Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları terördür
AB, Nikaragua'nın büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etti
Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı
Avusturya, nükleer ve gazın yeşil yatırım olarak sınıflandırılmasını mahkemeye taşıdı
İngiltere'den Rus saldırıları sonrası Ukrayna'ya desteği güçlendirme sözü
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı
Blinken, Aliyev'le Azerbaycan-Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri konuştu
AB ülkeleri 6 ayda enerji ithalatına 380 milyar euro harcadı
Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarından dolayı “derin şok” yaşadı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan'dan başörtüsü tepkisi: Yasakçı zihniyet pusuda bekliyor
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerin mühimmat ve silahları ele geçirildi
Bağcılar'da vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti
Sakarya'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Dünya Bankası ve IMF başkanlarından 'resesyon' uyarısı
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
11 Ekim 2022 Salı 00:21:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 00:21:00

Zelenskiy: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirerek Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehre düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Kiev'de sabah düzenlenen füze saldırıları sonucu hasar gören altyapının tamir çalışmalarını yapan iş makinalarının önünde açıklama yapan Zelesnkiy, "Şu anda ülke genelinde restorasyon çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine toplam 84 seyir füzesi fırlattığını ve bunlardan 43'ünün Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, ayrıca Rusların gönderdiği İran üretimi 24 İHA'dan 13'ünün Ukrayna güçlerince vurulduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Ve ondan sonra bile her on dakikada bir İran üretimi 'Şahid'in (kamikaze İHA) vurulduğuna ilişkin bir mesaj alıyorum" dedi.

Konuşmasında, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün." ifadesine yer veren Zelenskiy, Rusya'nın, cephede başarısız olduğu için ülkesine yönelik "terör eylemleri" düzenlediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın durdurulması mümkün değil. Şimdi de işgalciler savaş alanında bize karşı başarısızlar ve bu yüzden bu teröre başvuruyorlar"

Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi sürdüğü için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Zelenskiy, savaşta kazanacaklarını söyledi.

Etiketler : Zelenskiy Ukrayna Kiev
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Kostümlü final

Kostümlü final
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor
Karakterlerdeki ben değilim

Karakterlerdeki ben değilim
Sefo sevdiğim bir arkadaşım

Sefo sevdiğim bir arkadaşım
Perde arkasında modacı var

Perde arkasında modacı var
Akustik atılım

Akustik atılım
Doğu'nun kızıyım

Doğu'nun kızıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX