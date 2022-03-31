Zelenskiy: Türkiye'ye teşekkür ederim

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede İstanbul'daki müzakere ele alındı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Ukrayna'nın gerçek bir dostu olan Erdoğan'la bir görüşme daha yaptık. Barış için daha fazla adım atma konusunda mutabık kaldık. Türkiye, Ukrayna'nın güvenliğinin garantörlüğüne hazır olduğu için teşekkür ettim" dedi.