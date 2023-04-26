VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank: Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız
Zelenskiy: Toprak tavizleriyle barış olmaz
BM, Haiti'de çete şiddetine karşı acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı
Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar, "Hyperloop Geliştirme Yarışması"na katıldı
BES'e yıl sonuna kadar 1 milyon yeni katılımcı bekleniyor
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmuştur
26 Nisan 2023 Çarşamba 20:50:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 20:50:00

Zelenskiy: Toprak tavizleriyle barış olmaz

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toprak tavizleriyle barışın tesis edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktararak, "Ukrayna-Çin ortaklığının güçlendirilmesinin yollarını ele aldık. Çin, tam ölçekli Rus saldırısından önce Ukrayna'nın bir numaralı ticaret ortağıydı. Bugünkü görüşmemizin bu gelişim hattına her düzeyde dönüşe, bu hattın korunmasına ve gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Şi ile ayrıca "Ukrayna için adil ve istikrarlı barışın tesis edilmesi amacıyla olası etkileşim yollarını" ele aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kimse Ukrayna halkı kadar barışı istemiyor. Kendi topraklarımızdayız ve vazgeçilmez meşru müdafaa hakkını kullanarak geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Barışın uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Şartı'na saygıya dayalı adil ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Toprak tavizleriyle barış olamaz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü 1991'deki sınırlar içinde yeniden sağlanmalıdır."

Etiketler : Ukrayna Zelenskiy sosyal medya hesabı
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
Hayatının Z raporu çıktı

Hayatının Z raporu çıktı
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı
"Kızım darp edildi"

"Kızım darp edildi"
Her şeyimi kaybettim

Her şeyimi kaybettim
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
İlişkileri tescillendi

İlişkileri tescillendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX