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31 Ekim 2022 Pazartesi 20:09:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 20:09:00

Zelenskiy: Tahıl anlaşmasına mutabakata uygun devam edeceğiz

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy “Karadeniz tahıl anlaşması konusunda biz BM ve Türkiye ile mutabakata uygun biçimde devam edeceğiz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tahıl krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Karadeniz tahıl anlaşması konusunda BM ve Türkiye ile mutabakata uygun devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı için imzalanan anlaşmadan Rusya çekilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Kiev rejimi birliklerinin Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na, insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini ve bu sırada tahıl taşıyan gemilerin güvenliğini sağlayan Rus savaş gemilerinin hedef haline geldiğini belirterek, "Kiev rejiminin 29 Ekim'de, Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rusya tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır" denilmişti.

Etiketler : Zelenskiy Türkiye bm mutabakat
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