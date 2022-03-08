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08 Mart 2022 Salı 20:17:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 20:33:00

Zelenskiy: Pes etmeyeceğiz

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

"Ülkemizi kaybetmek istemiyoruz" diyen Zelenski, şunları söyledi:

Herkes uyandı, çocuklar siviller, tüm Ukrayna o günden beri uyumuyor. Hepimiz ülkemiz için savaştık. Bugün 2. günde hava saldırılarıyla mücadele ettik, ordumuz mücadeleyi o günden beri sürdürüyor. Rus güçleri silahlarımızı bırakmayı teklif ettik ancak bizim savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Gücümüzü hissettik.

"ÇOCUKLAR VE ŞEHİRLER HEDEF ALINDI"

İşgalcilere direnen halkımızın gücünü hissettik. Bir sonraki gün obüsler bizi vurmaya başladı. Ordumuz bir kez daha gücünü gösterdi. Kim halk kim insan bunu kanıtladık. 5. gün bize yönelik terör devam etti. Çocuklar ve şehirler hedef alındı. Sürekli bombardıman yapıldı. Ülkenin 4 bir yanı vuruldu. Bu da bizi yıldırmadı. Bu bize hakikatin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

6. güne geldiğimizde Rus füzeleri düştü. 80 yıl sonra Ruslar aynı yerde insanları vurdu. Hatta kiliseler bile yok edildi. 8. günde Rus tanklarının bir nükleer enerji santralini vurduğunu gördük. Herkes bunun tüm dünya için bir tehdit olduğunu anladı.

9. gün de ittifakların doğru düzgün çalışmadığını gördük, hava sahasının kapalı kalacağını anladık. 10. günde halk sokaklara döküldü. 11. günde çocuklar, hastaneler gece gündüz bombalandı. Ve o gün Ukraynalıların kahraman olduğunu anladık. 12. günde ise Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti. Buna bir general de dahil oldu. Bu da bize umut ışığı oldu. Bir şekilde bedel ödeyeceklerini hissettik. 13. günde ise Moripol şehri Ruslar tarafından saldırılıyor ve bir kız çocuğu burada hayatını kaybetti.

"50'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ"

Hiçbir şekilde şehre gıda ve suyun girilmesine izin verilmedi. 13 günü aşkın süredir bu durum devam ediyor. 50 den fazla çocuk öldü. Bu çocuklar yaşayabilirdi ama bu insanlar onları bizden aldı. Ukrayna bu savaşı istemedi. Ukrayna büyük olmayı hedeflemiyordu ama bu savaşın günlerinde büyük oldular. Biz insanları kurtaran bir ülke olduk. En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen, şimdi bizim için asıl sorun olmak ya da olmamak. 13 gündür bu soruyu soruyoruz. Cevap evet "olmak"

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz asla pes etmeyeceğiz, asla kaybetmeyeceğiz. Denizde havada savaşacağız. Bedeli ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğiz. Ormanda, sokaklarda savaşacağız. Biz farklı nehirlerin farklı yataklarında savaşacağız Dnipro gibi ve medeni dünyanın desteğini yardımını bekliyoruz. Ve Boris sana minnettarım. Lütfen bu ülkeye yönelik yaptırımları artırın, bu ülkenin terör ülkesi olduğunu kabul edin. Lütfen Ukrayna hava sahasının güvende olması için çabalayın.

Etiketler : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
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