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21 Ocak 2023 Cumartesi 00:39:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 00:39:00

Zelenskiy: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı devam eden savaşta Ukrayna ordusunun modern tanklara ihtiyaç duyduğunu belirterek "Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajıyla, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gün içinde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı'nı değerlendirdi.

Ramstein toplantısına video konferans yoluyla hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Bu kapalı bir ortamda yürütülen tartışmalardır ve öyle de olmalıdır. Ancak genel olarak, bugünkü Rammstein toplantısının dayanıklılığımızı güçlendireceğini söyleyebiliriz." dedi.

"TOPRAKLARIMIZI ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN UZUN MENZİLLİ FÜZELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Müttefiklerin Ukrayna'ya destek konusunda kararalı olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Evet, yine de modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek, ancak tanklarla ilgili bir karar verilmesi gerektiğinin başka bir alternatif olmadığı her gün daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Müttefik ülkelerinin silah yardımı sayesinde Ukrayna ordusunun imkanların gittikçe arttığını aktaran Zelenskiy, ülkesine yardım eden herkese teşekkür etti.

Ukrayna'ya silah yardımın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Topraklarımızı özgürleştirmek için uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Etiketler : Volodimir Zelenskiy Ukrayna silah yardımı
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