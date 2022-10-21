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21 Ekim 2022 Cuma 00:16:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 00:16:00

Zelenskiy hava savunma sistemlerinin gönderiminin hızlandırılmasını istedi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedarik sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Zelenskiy, AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükûmet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi'ne video konferansla bağlandı.

Konferansa hitap etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmelere değindi.

Zelenskiy, bugün Ukrayna'nın güvende olması ve korunmasının aslında "Avrupa'nın korunması" anlamına geldiğini işaret ederek Rusya'dan gelen tehditlere karşı herkesin birlik içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın bugün Avrupa'ya karşı enerji kaynaklarını bir "silah" olarak kullandığına dikkati çeken Zelenskiy, bazı Avrupa ülkelerinin Rus gazı, petrol ve ürünlerine bugüne kadar bağımlı olduklarını belirtti.

''ENERJİ ALTYAPIMIZIN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASI YOK OLDU''

Zelenskiy, "Avrupa Birliği'nin enerji bağımsızlığını sağlamak hala mümkündür. Avrupa'nın gaz depoları doluyor, kıtaya alternatif tedarik sağlanıyor. Bu, sizin mutlak başarınızdır" ifadesini kullandı.

Ukrayna olarak AB ülkelerine enerji ihracatı başlattıklarını ama bunu engellemek için Rus güçlerinin son dönemde ülkesinin çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarını hedef alarak saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy şöyle devam etti:

"Rus seyir füzeleri ve İran üretimi İHA'ların saldırıları, enerji altyapımızın üçte birinden fazlasını yok etti. Bu nedenle ne yazık ki artık istikrarlı kalmanıza yardımcı olacak elektrik ihraç edemiyoruz"

"DAHA FAZLA HAVA SAVUNMA VE FÜZESAVAR SİSTEMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenskiy, enerji altyapılarına yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve engellenmesi için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Ancak gerçekten güvenilir bir hava savunma kalkanı oluşturmak için daha fazla hava savunma ve füzesavar sistemine ihtiyacımız var. Bazı AB ülkelerinin bu çalışmaya katılımlarını onayladıklarını biliyorum. Sizi, kararların uygulanmasını mümkün olduğunca hızlandırmaya çağırıyorum.

Şimdi Fransa'ya, İtalya'ya, diğer ortaklarımıza ve sadece Avrupa'da değil ABD'de de sadece hava savunma ve füzesavar savunma sistemi üretenlere değil, gerekli sistemlere sahip olanlara da sesleniyorum: Ukrayna'da gökyüzü ne kadar korunaklı olursa, tüm Avrupa'da yaşam o kadar istikrarlı olacaktır. Bunu sağlamak zorundayız."

"HERSON DAHİL 80 YERLEŞİM YERİ TEHLİKE ALTINDA"

Zelenskiy, Hem Rusya hem de bu ülkeye İHA'ları veren İran'a karşı daha güçlü yaptırımların uygulanması gerektiğine dikkati çekti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları için Belarus topraklarını da kullandığını dile getiren Zelenskiy, bu ülkenin de yaptırımlar listesine eklenmesinin uygun olduğunu vurguladı.

Belarus'tan Ukrayna'ya yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna-Belarus sınırında uluslararası gözlemci ekiplerin görevlendirilmesi gerektiğini ve bu konunun gittikçe daha aktif olarak gündeme getirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Rus güçlerinin kontrol ettiği Herson bölgesindeki Kakhovka şehrinde yer alan ve 18 milyon metreküp suyu içeren hidroelektrik santralinin barajının patlama ihtimali olduğunu savunan Zelenskiy, Herson dahil 80 yerleşim yerinin tehlike altına olduğunu aktardı.

Zelenskiy, santralde çalışan Ukraynalı uzmanların Rus güçlerince tesisten uzaklaştırıldığını söyleyerek uluslararası gözlem ekiplerinin Kakhovka'ya gönderilmesini talep etti.

Etiketler : Zelenskiy AB üyesi rusya
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