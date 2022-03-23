"NATO'dan vazgeçmeye hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Zelenski, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenski, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.