VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: ABD'nin bize ihanet etmeyeceğinden eminim
Yerel seçim kararı Resmi Gazete'de
BMGK'da Gazze için yapılan ateşkes oylaması bir kez daha ertelendi
Türkiye-Irak görüşmesinde PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı
Zelenski: 1 milyon dron üreteceğiz
Bakan Koca, Gazzeli çocuğun UMKE personeliyle oynadığı oyun anını paylaştı
19 Aralık 2023 Salı 23:53:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 23:53:00

Zelenski: 1 milyon dron üreteceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız" dedi.

Zelenskiayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.

Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce dron üretmeyi hedeflediğini söylemişti fakat Ukrayna'nın mevcut dron üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil.

Etiketler : Ukrayna dron üretimi Vladimir Zelenski
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX