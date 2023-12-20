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Yüz tanıma teknolojisini suistimal ettiler... ABD'li şirkete ceza verildi
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20 Aralık 2023 Çarşamba 11:46:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 11:46:00

Yüz tanıma teknolojisini suistimal ettiler... ABD'li şirkete ceza verildi

Kaynak: AA

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ABD'li ilaç şirketine, yüz tanıma teknolojisini kötüye kullandığı için ceza verildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD'li ilaç şirketi Rite Aid'in, yüz tanıma teknolojisini, mağaza çalışanlarının müşterileri "haksız yere" hırsızlıkla suçlamasına yol açacak şekilde suistimal etmesi üzerine, şirketin bu teknolojiden yararlanmasını 5 yıllığına yasakladı.

FTC, Rite Aid'in hırsızlıkları önlemek amacıyla 2012-2020 tarihlerinde yüzlerce mağazasında kullandığı yapay zekadan yararlanılan yüz tanıma teknolojisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin, yüz tanıma teknolojisini mağaza çalışanlarının müşterileri "haksız yere" hırsızlıkla suçlamasına neden olacak şekilde kötüye kullandığı aktarıldı.

Şirketin söz konusu teknolojiyi kullanırken gerekli güvenlik önemlerini almadığı kaydedilen açıklamada, Rite Aid'in mağazalarında yüz tanıma teknolojisini kullanırken "makul prosedürleri uygulamadığı ve tüketicilerin zarar görmesini engellemediği" gerekçesiyle 5 yıl bu teknolojiyi kullanmasının yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan Rite Aid, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yüz tanıma teknolojisini "sınırlı sayıda mağazada" kullandığını ve bunu kullanmayı yaklaşık 3 yıl önce bıraktığını bildirdi.

Etiketler : abd ilaç şirketi ceza yüz tanıma
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