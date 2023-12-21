VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
New Jersey'i sel vurdu... Kurtarma çalışmaları sürüyor
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Gabar'dan petrol fışkırıyor... Günlük üretim 30 bin varili geçti
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkekler askere alınacak
21 Aralık 2023 Perşembe 13:59:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 13:59:00

Yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkekler askere alınacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını bildirdi.

Umerov, Alman Axel Springer grubuna ait gazetelere yaptığı açıklamada, Ukrayna dışında yaşayan yaşları 25 ila 60 olan Ukraynalı erkeklere, silah altına alma çağrısı gönderileceğini ifade etti.

Herkese karşı adil olmak istediklerini belirten Umerov, "Biz bir davetiye göndereceğiz. Gelmek ve orduya hizmet etmek onların da hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

Rüstem Umerov, silah altına alınma çağrısına uymayanların cezalandırılacağını, ancak bunun hangi şekilde yapılacağı konusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Umerov ayrıca ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik desteğinin gelecek yıl da devamı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Almanya'da hali hazırda yaklaşık 190 bin, askerliğe elverişli Ukraynalı erkek yaşıyor.

Etiketler : ukrayna asker savaş
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX