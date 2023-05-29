Yurt dışında sevinç gösterileri sokaklara taştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim başarısı dolayısıyla kutlama yapmaya başladı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı. Konvoyların geçişi sırasında kırmızı ve beyaz renklerde sis fişekleriyle havai fişekler atıldı.

Brüksel polisi de bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalledeki ana cadde trafiğe kapatıldı.

AZERBAYCAN



Yüzlerce Azerbaycanlı ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği yakınlarındaki parkta toplanarak seçim başarısı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, Erdoğan posterleri ve iki ülkenin bayraklarıyla donattıkları arabalarla Bakü sokaklarında tur attı.

LÜBNAN



Başkent Beyrut'taki iki ayrı kutlama "Tarik el-Cedid" bölgesi ve Filistin Mülteci Kampı Burc el-Baracna'da gerçekleşti. Tarik el-Cedid'de bir araya gelen yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Seçim yasağının kaldırılması ve ardından ilk sonuçların verilmesini heyecanla takip eden Beyrutlular, Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini coşkuyla karşıladı.

Havai fişekler atıp, meşaleler yakan Lübnanlılar, "Reis Erdoğan, Yaşasın Erdoğan" sloganları attı. Kutlama kapsamında Lübnanlılar Beyrut kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.

Beyrut sokaklarından geçen konvoya, evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da "Rabia" işareti yaparak destek verdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde de kutlamalar yapıldı.

2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan'a hediye edilen ve Osmanlı Devleti'nin Lübnan'daki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Trablusşam Hamidiye Saat Kulesi'ne Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla dev bir Türk bayrağı asıldı.

Saat önünde bir araya gelen Lübnanlılar, Erdoğan'ın posteri ve Türk bayrakları taşıyarak mehter marşı çaldı. Ardından motosikletli bir grup Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde tur attı.

Kutlamaların yapıldığı bir diğer kent de ülkenin güneyindeki Sayda oldu. Saydalı birçok kişi, Erdoğan posteri ve Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Kavaşra köyündeki Türkmenler, Türkiye'deki seçimi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen çok amaçlı binada takip etti.

Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini sevinçle takip eden Türkmenler, televizyon karşısında dua edip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Oy sayımı devam ederken bazı Türkmenler, Kavaşra Camisi'nde bir araya gelip Erdoğan için dua etti.

İSVEÇ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı.

Fittja, Alby, Rinkbey ve Handen semtlerinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.

Daha sonra Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, halay çekerek ve slogan atarak kutlama yaptı.

Bu arada, Stockholm polisinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.

ALMANYA



Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde toplanarak seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Kurfürstendamm Caddesi'nde yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar korna çalarak Türk bayrakları salladı.

Araçlarda Türk bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları taşındı.

Araç konvoyu nedeniyle Berlin'in merkezinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bazı yolları trafiğe kapatmak durumunda kaldı.

Köln'ün merkezi Friesenplatz'da toplanan Türk vatandaşları, araçlarıyla konvoylar oluşturarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini sloganlar atarak gösterdi.

Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.

KATAR



Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki seçim başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

Başkent Doha'daki kulelerin önüne fotoğraf çektirmek için gelen Katarlılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Katarlılar, Türk bayraklarıyla başkent Doha'nın Katara Kültür Köyü'nde bir araya geldi.

Burada sevinç gösterilerinde bulunan Katarlılar, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

KOSOVA



Yüzlerce Kosovalı ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Prizren'in tarihi Şadırvan meydanında bulunan Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu çevresinde toplandı.

Davul zurna eşliğinde kutlama yaparak ellerinde Türk ve Kosova bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

HOLLANDA



Rotterdam kentindeki Hofplein Meydanı'nda toplanan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.

Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Hofplein Meydanı trafiğe kapatıldı.

İSVİÇRE



Zürih kentindeki çok sayıda Türk vatandaşı ve AK Parti İsviçre Seçim Koordinasyon Merkezi üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'a destek sloganları attı.

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğraflarıyla caddelerde araçlarıyla konvoylar halinde tur attı.

Cenevre ile sınırı olan Fransa'nın Annemasse şehrindeki Türk vatandaşları ve AK Parti destekçileri de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarıyı coşkuyla kutladı.

KKTC



Başkent Lefkoşa'da Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle araç konvoyları oluşturularak şehir turu atıldı.

Lefkoşa'daki sevinç gösterilerine bazı kişiler de evlerinin pencere ve balkonundan destek verdi.

Girne Kapı ve Dereboyu Caddesi'ndeki kutlamalarda meşaleler yakan vatandaşlar, "Reis Erdoğan" şeklinde slogan attı.

KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele kentlerinde de konvoylar oluşturularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.

PAKİSTAN



İslamabad'da yaşayan bazı Türk vatandaşları, konvoy oluşturarak şehirde tur attı.

Şehrin sembollerinden Faysal Camisi'nin önünde toplanan Türk vatandaşları ve onlara eşlik eden Pakistanlılar da Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı.

Ulusal Modern Diller Üniversitesi Türkçe Bölümü öğretim üyesi Raşit Çolak, AA muhabirine, "Bu seçimleri biz sadece Türkiye'de kazanmadık. Bütün mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar, garipler ve ümmet-i Muhammed için seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Uluslararası İslam Üniversitesi öğrencilerinden Bilal Çarkçı da Erdoğan'ın başarısından dolayı mutluluk duyduğunu, öğrenciler ve Türklerle seçim sonucunu kutladıklarını söyledi.

İş insanı Cemil Şenocak, bu duyguyu 5 sene önce de yaşadıklarını, Erdoğan'ın başarısının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

GAZZE



Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı önünde toplanan Filistinliler, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Han Yunus Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler, tatlı dağıtarak Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Filistinli Enver Atallah, AA muhabirine, "Türk halkını bu demokrasi düğününden dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Atallah, "Türk halkı Filistin için kan akıttı ve biz de kanımızın ve kaderimizin bir olduğunu göstermek için buradayız." diye konuştu.

Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin araçlarıyla Türkiye, Filistin bayrakları ve Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdığı görüntüler kameralara yansıdı.

İTALYA



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla ülkenin kuzeyindeki Imperia, Como ve Modena kentleri başta olmak üzere pek çok yerdeki Türk vatandaşları araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptı.

Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri açan vatandaşlar, halaylarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutladı.

Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Imperia'da yaşayan Türk avukat Hakan Eller de AA muhabirine verdiği bilgide, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bizzat arayarak seçim başarılarından dolayı tebrik ettiğini ve Imperia'daki vatandaşların selamını ilettiğini belirtti.

BOSNA HERSEK



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ilıca semtinde bulunan ve Türkler tarafından işletilen restoranda bir araya gelen Türk vatandaşları ve Boşnaklar, burada kurulan ekranda seçim sonuçlarını izledi.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak Saraybosna City Center isimli alışveriş merkezinin yakınlarına geldi.

Vatandaşlar burada, şehirde önceki gün bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Azra Spahic için kurulan alana çiçek bıraktı, dua etti. Buradan sessiz bir şekilde ilerleyerek tarihi Başçarşı'ya gelen grup, meydanda bulunan ve şehrin simgesi olan sebilin önünde toplandı. Burada tekbir getiren kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar tur atarak, Erdoğan'ın başarısını kutladı.

SIRBİSTAN



Erdoğan'ın seçim başarısı, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da da kutlandı. Araçlarına Türk bayrakları asan vatandaşlar, Novi Pazar sokaklarında konvoy oluşturdu.

KARADAĞ



Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da da Rozaje kentinde toplanan vatandaşlar, Erdoğan'ın seçim başarısını geleneksel top atışlarıyla kutladı.

KUZEY MAKEDONYA



Yüzlerce Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşı, eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan tarihi Murat Paşa Camisi önündeki meydanda toplanarak kutlama yaptı.

Vatandaşlar ellerindeki Türk, Arnavut ve AK Parti bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar attı.

Gostivar şehrinden gelen Zekeriya Kahveci, bütün dünyada olduğu gibi Üsküp'te ve Balkanlar'da da coşkunun had safhada olduğunu söyleyerek "Reis'in kazanması bizim için çok önemliydi. Çünkü, Türkiye'nin ayağı acısa biz burada ağlıyoruz, oranın bir yeri kanadı mı biz zaten ağlamaktan ölüyoruz. Türkiye bizim için çok büyük bir güç. Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin güçlü olması Balkanlar'ın da güçlü olması demektir." diye konuştu.

Üsküplü Fikrije İbishi de alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyeti için bulunduğunu belirterek "Recep Tayyip Erdoğan ülkemize katkıları olan çok önemli bir şahsiyettir. Katkısının devam etmesini diliyoruz." dedi.

Öte yandan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim galibiyeti nedeniyle kutlamalara katılanlara baklava dağıttı.

Murat Paşa Camisi'nin önündeki kutlamaların ardından Türk ve Kuzey Makedonya vatandaşları, araçlarıyla Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği önünden başlayarak şehir turu attı.

FRANSA



Strazburg, Romorantin-Lanthenay, Montfermeil, Blois gibi farklı kentlerde konvoy oluşturan Türk vatandaşları, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elde ettiği başarıyı coşkuyla kutluyor.

Kalabalık Türk nüfusuna sahip Strazburg'da yaklaşık 1500 kişi konsolosluğun önünde bir araya gelerek kutlamalara katıldı.

Romorantin-Lanthenay kentinde yaşayan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın seçim başarısını şarkı söyleyerek ve halay çekerek kutladı. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Blois kentinde yaşayan Türkler kent merkezinde konvoy oluştururken, Montereau kentinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, devasa Türk bayrakları açtı.

AVUSTURYA



Yabancıların yoğunlukta yaşadığı Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Raumanplatz Meydanı'nda toplanan Türkler, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

Türk vatandaşları, Viyana'nın 10'uncu bölgesinde araçlarla konvoy oluşturdu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamada farklı etnik gruplardan kişilerin de Türklere eşlik ettiği görüldü.

ARNAVUTLUK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da coşkuyla kutlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayan Türk ve Arnavutluk vatandaşları, Rahibe Teresa Meydanı, Millet Şehitleri Bulvarı ve diğer sokaklarında toplandı.

Türk ve Arnavut bayrakları taşıyan vatandaşlar, araçlarıyla da şehirde tur attı.

LONDRA



İngiltere'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilmesini kutlayan Türkler, konvoy düzenledi.

Başkent Londra'daki, ülkenin sembolik mekanlarından Hyde Park'ta bir araya gelen yüzlerce Türk, ellerinde Türk bayrakları, Ak Parti ve MHP flamalarıyla kutlama yaptı.

Halay çeken ve horon oynayan Türklere parkta gezintiye çıkan bazı Arap ülkeleri ve Afrika ülkelerinden turistler de katıldı. Türklerin kutlamaları, parkta gezintiye çıkanların da yoğun ilgisini çekti.

Hyde Park'taki otoparkta toplanan grup, Kur'an tilavetinin ardından tekbirler getirirken, akşam namazını da parkta kıldı.

Erdoğan ve Türkiye lehine sloganlar atan Türkler, yaklaşık 70 araçlık bir zafer konvoyu yaparak parktan ayrıldı.

Türkler, Londra'nın Oxford Caddesi, Regent Caddesi, Piccadilly Meydanı, Tower Bridge ve London Eye gibi önemli noktalarında korna çalarak Erdoğan'ın zaferini kutladı.

NEW YORK



ABD'nin New York kentinde, Filistinli bir esnaf ve çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını, Türk bayraklı tişörtleriyle geleneksel lezzetleri "felafel" dağıtarak kutladı.

New York'un Brooklyn bölgesinde Filistin yemekleri yapan "El-Aksa Fırın ve Restoranı"nın sahibi ve çalışanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için ay yıldızlı tişörtleriyle komşu esnaf ve yoldan geçenlere "felafel" dağıttı.

Brooklyn sokaklarında Erdoğan için bestelenen "Dombra" isimli şarkıyı çalan esnaf, "New York şehrinden kutluyoruz seni Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan" diyerek Erdoğan'ı tebrik etti.

CEZAYİR



Cezayir'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutlama yaptı.

Başkent Cezayir'de, ülkenin önemli noktalarından Dünya Park yakınlarında bir araya gelen yüzlerce Türk, ellerinde Türk ve Cezayir bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle konvoy düzenledi.

Vatandaşlar, başkent caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı. Onlarca araçtan oluşan konvoyun, başkentin en işlek bölgelerinden Seyyidi Yahya semtinden geçişi sırasında havai fişekler atıldı.

Başkent boyunca tur atan konvoya bazı Cezayirliler iştirak ederken, geçiş güzergahındaki Cezayirliler de sevgi gösterisinde bulundu.

CEZAYİRLİ OTEL SAHİBİ KUTLAMA YAPAN TÜRK VATANDAŞLARINI OTELİNE DAVET ETTİ



Başkent Cezayir'deki Seyyidi Yahya semtinde bulunan bir otel sahibi, kutlama yapan Türk vatandaşlarına otelinin kapılarını açtı ve ikramda bulundu.

Otel sahibi Tarık Neşşadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve ülkesinin, Türkiye ile çok güzel ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, "Türklerin sevinci bizim sevincimizdir. Hatta biz onlardan daha çok seviniyoruz. Çünkü biz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyoruz." dedi.

Neşşadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'de yaptığı hizmetlere atıfta bulunarak, "Tüm dünya ona bir örnek gözüyle bakıyor. Çok şükür." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Cezayir'in kardeş olduğuna vurgu yapan Neşşadi, kutlama yapan Türkleri oteline davet ederek sevinçlerine ortak olmak istediğini kaydetti.

Öte yandan Cezayir'de yaşayan Türk iş insanı Yasin Yılmaz da seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Çok mutluyuz. Demokrasi ve 85 milyon kazandı. İnşallah hayırlı günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Yılmaz, "Çok hızlı bir şekilde organize olduk. İyi bir katılım oldu. Aynen Türkiye'deki coşkuyu Cezayir'de de yaşattık. Bu seçimin, tüm İslam alemi için hayırlı olmasını diliyoruz." sözlerini sarf etti.

Yılmaz, Cezayirlilerin de düzenlenen kutlamaya katıldıklarına işaret ederek, hem kutlamalara katılan Cezayirlilere hem de kutlamanın sonunda kendilerini otelinde ağırlayan Cezayirli iş insanına teşekkürlerini sundu.

ABD



ABD'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutlama yaptı.

New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde gurbetçiler, Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından bir araya gelerek, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Erdoğan posterleriyle Cumhurbaşkanının başarısını coşkuyla kutladı.

Çok sayıda Türk, Paterson caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı, araçlarından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri salladı.

Konvoya katılan Filistinliler de kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla "Erdoğan" sloganı atarak seçim sonucunu kutladı.