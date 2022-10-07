Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 13 düzensiz göçmeni kurtarırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi de yakalayarak Sahil Güvenlik botuna alıp karaya çıkardı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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