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05 Mart 2023 Pazar 15:42:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 15:42:00

Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sosyal yardımlaşma derneği ve arama kurtarma ekibi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedeler için Ayvalık'a iki tırlık yardım malzemesi gönderdi.

Yunanistan'dan depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesinin yanı sıra insani yardımlar da sürüyor.

Midilli Adası'ndaki Halandri Belediyesi'nin öncülüğünde Solidarity For All Yardım Derneği ve Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şubesi, Deniz Hudut Kapısı'ndan Ayvalık'a giriş yaptı.

İki tır insani yardımla gelen Halandri Belediyesi Başkan Yardımcıları Elena Christouli ile Christina Maxxira, Solidarity For All Yardım Derneği yöneticileri Manolis Sazzis ve Georgos Sazdedakis'in yanı sıra Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şube Başkanı Zoi Livalitou öncülüğündeki heyeti, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya karşıladı.

Halandri Belediye Başkan Yardımcısı Elena Christouli Sniparski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege'de İletişim Derneği'nin de katkıda bulunduğu malzemelerin toplanılmasına Yunan halkının çok yoğun bir destek verdiği söyledi.

Türk-Yunan halklarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Sazzis, "Şunu çok net bir şekilde gördük ki Yunanistan ve Midilli'deki okullarda veliler yardımlarını gönülden topluyorlar ve bu toplanan malzemeleri Türkiye'ye hangi organizasyonla gönderebiliriz diye birbirlerine soruyorlar. Yunan halkı olarak bu desteklerimiz sürecek." diye konuştu.

Livalitou ise depremler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Livalitou, "Evsiz kalanların yaşadıkları çok zor yaşam koşulları var. Bu sebeple de bizler, orada zor koşullardaki dost Türk halkına destek verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya, Ege'nin her iki yakasındaki dostluğa büyük önem verdiklerini ifade ederek, yardımlar dolayısıyla Yunan halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, çadır, giysi, ilaç, hijyen ve dayanıklı gıda malzemelerinin yer aldığı koliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen'in tahsis ettiği iki tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Etiketler : yunanistan deprem yardım türkiye asrın felaketi

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