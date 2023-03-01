Yunanistan'da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 29 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu.

Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNAN MEVKİDAŞINA TAZİYE TELEFONU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Yunanistan'da gece meydana gelen tren kazası nedeniyle mevkidaşı Dendias'a taziyelerini iletti.