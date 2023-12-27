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Yunanistan'da askeri uçak düştü
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27 Aralık 2023 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 14:14:00

Yunanistan'da askeri uçak düştü

Kaynak: AA

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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü. Bazı haber sitelerinde, uçakta bir kişinin bulunduğu ve düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

Yunanistan'ın Kalamata kentinde, bir askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saat 11.28'de eğitim uçuşu gerçekleştiren T-2E Buckeye uçağının, Kalamata Havalimanı'na dönüşü sırasında düştüğü belirtildi.

Bazı haber sitelerinde, uçakta bir kişinin bulunduğu ve düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye göre, yeni mezun pilotlar, eğitimlerini söz konusu uçakla tamamlıyor.

Etiketler : yunanistan uçak eğitim
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