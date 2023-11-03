Yunanistan'da deprem

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 08.26'da gerçekleşen sarsıntının yerin 14,2 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

5,2 büyüklüğündeki deprem, Eğriboz Adası'ndan yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan da hissedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Eğriboz Belediye Başkan Yardımcısı Yannis Kancuris, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, henüz bildirilen bir hasar da bulunmadığını ifade etti.