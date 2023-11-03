VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yunanistan'da deprem
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı
03 Kasım 2023 Cuma 09:48:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 09:48:00

Yunanistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın Eğriboz Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 08.26'da gerçekleşen sarsıntının yerin 14,2 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi.

5,2 büyüklüğündeki deprem, Eğriboz Adası'ndan yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan da hissedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Eğriboz Belediye Başkan Yardımcısı Yannis Kancuris, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, henüz bildirilen bir hasar da bulunmadığını ifade etti.

Etiketler : afad yunanistan deprem
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX