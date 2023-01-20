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20 Ocak 2023 Cuma 19:05:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 19:05:00

Yunanistan geri adım attı: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri hatırlatıldı. Miçotakis'ten geri aldım geldi, "Türkiye ile konuşabiliriz, savaşa girmeyeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, Miçotakis'e cevaben gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasına atıfta bulundu, "Uslu dur" uyarısı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına "Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var. Bu adalarda üsler var filan falan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır." sözleriyle tepki göstermişti.

Bu sözler, Davos'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e hatırlatıldı.

Miçotakis'in yanıtı geri adım niteliğindeydi.

Yunanistan Başbakanı "Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz.Çok zor zamanlarımız olmuş olsa da Başkan Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"Miçotakis'in bu söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değil"

Başkan Erdoğan, Miçotakis'in geri adımına İstanbul'da Hz. Ali Camii'ndeki Cuma namazının ardından yanıt verdi:

"Miçotakis'in bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek Adalarla ilgili yaklaşım tarzının Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak bunlara ters adımlar atmaktadırlar."

"ATİNA'YI VURMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK, YETER Kİ SİZ AKILLI OLUN"

Başkan Erdoğan, Atina yönetimine tepkisini İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde de sürdürdü.

"Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Akıllı olun" diye uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok, yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız ee biz eli kolu bağlı mu duracağız. Bak Miçotakis öyle sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok.

Etiketler : Miçotakis yunanistan başkan erdoğan
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