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29 Eylül 2022 Perşembe 17:06:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 17:06:00

Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı

Kaynak: AA

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Yunanistan'ın Rusya'dan temin edilen doğal gazda kesinti veya kısıtlama ihtimaline karşı Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temini için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın ülkedeki doğal gaz yeterliliğini sağlanması ve Rus doğal gazından kademeli olarak bağımsızlaşmanın gerçekleşmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Yunanistan Kamu Doğal Gaz Şirketi (DEPA) ile TotalEnergies arasındaki anlaşmanın tüm Avrupa'da fiyatların arttığı, tüm kıtada elektrik temini ve ısınmada kısıtlamalara gidilebileceği korkusunun var olduğu bir ortamda yapıldığı vurgulandı.

Yunanistan'ın ithal ettiği doğal gazın yüzde 70'inden fazlasının elektrik üretimi için kullanıldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın doğal gaz temininde kısıtlamaya gitmesi halinde bile ülkenin enerji ihtiyacının bu şekilde karşılanacağı savunuldu.

Kasım 2022-Mart 2023 döneminde geçerli olacak anlaşma, beş ay içinde toplam 10 TWh'ye karşılık gelecek doğal gazın iki LNG gemisiyle Yunanistan'a teminini öngörüyor.

Etiketler : yunanistan totalenergies doğal gaz
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