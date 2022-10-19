Yunanistan'da çatlak: Amerikan sömürgesi haline geldik

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19 Ekim 2022 Çarşamba 09:08:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 09:08:00

Yunan siyasetçiden ABD'nin askeri varlığını artırmasına tepki: Amerikan sömürgesi haline geldik

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ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını artırmasını değerlendiren Yunan-Rus Dostluk Hareketi Başkanı Giannis Kotsailidis, Yunanistan'ın Amerikan sömürgesi haline geldiğini vurguladı. Yunan siyasetçi, 'Amerikan sömürgesi haline geldik.' diye konuştu.

ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını artırmasını değerlendiren Yunan-Rus Dostluk Hareketi Başkanı Giannis Kotsailidis, Yunanistan'ın Amerikan sömürgesi haline geldiğini vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Kotsailidis, Washington'un ülkedeki askeri varlığını artırmaya yönelik faaliyetlerini eleştirerek ABD'nin Yunanistan'da 5-6 bölgede daha üs kurmak istediğine ve böylece ülkedeki ABD üslerinin sayısının 10'un üzerine çıkacağına işaret etti.

Kotsailidis, "Bunun Yunan halkının çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanıyorum. ABD'liler böylece Ege Denizi'nde Çanakkale Boğazı'na ve Ukrayna'daki savaş alanına çok yakın bir noktada bulunma haklarını beyan ediyorlar. Dedeağaç, Batı'nın ve NATO'nun Ukrayna'ya yardım amacıyla gönderdiği silahların transferi için 'giriş kapısı' haline gelecek ve bu durum Yunanların çıkarına değil. Yunanistan son yıllarda egemenliğini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın bir Amerikan sömürgesi haline geldiğinin ve birçok Yunan vatandaşının bunu kabul etmediğinin altını çizen Kotsailidis, "Bazı hükümetler anlaşıyor ve bazı yöneticiler de Yunan halkının çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına ve ABD'lilerin çıkarlarına göre hareket ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ FLAKE, ÜLKESİNİN EGE'DEKİ TUTUMUNUN DEĞİŞMEDİĞİNİ SAVUNDU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Flake'in açıklaması paylaşıldı.

"Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Flake, şu anda ortak çabalarının, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı.

Flake, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak, Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır."

Etiketler : ABD Doğu Avrupa NATO Ukrayna Yunan-Rus Dostluk Hareketi
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