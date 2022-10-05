VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile telefonda görüştü
Bakan Akar'dan İngiltere ziyareti
Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki bazı belgeler imha edilmiş
Putin'den yeni kararname: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçecek
OPEC günlük petrol üretimini azaltacak
Aliyev ile Paşinyan Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek
Bakan Karaismailoğlu: Güney Kore ile dev altyapı projelerindeki iş birliğini sürdürmek istiyoruz
İran'dan iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa'ya 'karşılık veririz' uyarısı
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü
Katar tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bir milimetre geri adım atmak yok
Türkiye'nin Özel Operasyonlar Aracı göreve hazır
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya'da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor
Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide patlama
"Başörtüsü özgürlüğü bir kanunla tanınırsa, başkası bu kanunu yasak hale getirebilir"
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den erken seçim çağrısı
05 Ekim 2022 Çarşamba 20:09:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 20:25:00

Yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen Liman şehri savaşın acı yüzünü yansıtıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde başlattığı karşı saldırı ile Rus güçlerinden geri alınan Liman şehrinde, çatışmalar nedenliye ağır hasar oluşurken şehir sakinlerine elektrik, su ve doğal gaz hizmeti verilemiyor.

Ukrayna güçleri, 2 Ekim'de yaklaşık 4 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip Liman şehrinde yeniden kontrolü sağladı.

Şiddetli çatışmalara sahne olan şehrin görüntüleri, savaşın acı yüzünü gözler önüne seriyor.

Köprülerin tahrip olması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, yol kenarlarında zaman zaman hasar görmüş askeri araçlara rastlanıyor.

Şehrin girişinde, Ukrayna güçlerince top atışlarıyla hedef alınan Rus güçlerine ait yanmış bir konvoy da yer alıyor.

BAZI RUS GÜÇLERİNİN CESETLERİ KALDIRILMAMIŞ

Adının açıklanmasını istemeyen Ukrayna ordusundan bir yetkili, söz konusu konvoyda 10'dan fazla Rus gücünün öldürüldüğünü ve cenazelerin büyük bölümünün morga kaldırıldığını belirtti.

Mayınlı olabileceği korkusuyla dokunulmayan 2 Rus askerinin cesedi ise yolun dışında duruyor. Vurulan konvoydan geriye kalan yanan araçlar, miğferler ve Rus güçlerine ait askeri üniformalar göze çarpıyor.

Şehre girdikten sonra çatışmaların etkisi daha da belirgin hale gelirken, birçok yapının yıkılmış veya yanmış olması dikkati çekiyor.

Polis, her ne kadar kontrol tam olarak sağlansa da bölgede çok sayıda mayın ve bubi tuzağı olduğunu, temizlemenin uzun zaman alacağını dile getirdi.

Elektrik, su ve doğal gaz hizmeti verilemiyor

Şehir sakinlerinin içinde bulunduğu durum ise savaşın acı yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Çoğunluğu yaşlılardan oluşan ve Rus güçlerinin kontrolündeyken de şehirde kalan Ukraynalılar, zor şartlar atlında hayata tutunmaya çalışıyor.

Liman'da elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri verilemiyor. Dükkanların tamamının kapalı olduğu şehrin sakinleri, gıda yardımı almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Halka yardım kuruluşlarınca gönderilen gıda kolileri dağıtılırken, Ukrayna ordusuna bağlı sağlık ekipleri de ilaç dağıtımı yapıyor.

"KIŞ GELİYOR AMA BİZ NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ"

Şehir merkezinde dağıtılan yardımı alan 85 yaşındaki Nadya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu ve bunun kendilerini zorladığını söyledi.

Nadya, evlerde elektrik, su ve doğal gaz olmadığını ve kış aylarının gelmesinin kendilerini daha fazla düşündürdüğünü dile getirerek, "Kış geliyor ama biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Herkes gitti, biz burada 4 kişi kaldık. Soğuk oluyor. Isıtma olur mu olmaz mı, elektrik olur mu olmaz mı belli değil." ifadelerini kullandı.

Yem fabrikasında Ruslara ait yanmış tank ve zırhlı araçlar

Şehirde yer alan ve Rus güçlerince kullanılamaz hale gelen askeri araçların konulduğu bir yem fabrikası da basın mensuplarına açıldı. Burada çok sayıda Rus güçlerine ait yanmış tank ve zırhlı araç olması dikkati çekti.

Yem fabrikasında, Ukrayna güçlerince vurulduğunu söylenen Rusya'ya ait bir adet Su-34 enkazının da yer aldığı görüldü.

Etiketler : rusya ukrayna Donetsk
Bayıltan fotoğraf

Bayıltan fotoğraf
Tapusuyla geziyor

Tapusuyla geziyor
İtalya'da rekor başlangıç

İtalya'da rekor başlangıç
Bella Hadid'e elbise sıktılar

Bella Hadid'e elbise sıktılar
102 bin kişilik coşkulu konser

102 bin kişilik coşkulu konser
Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı

Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı
Ekimde aşk başkadır

Ekimde aşk başkadır
Milli takıma uğurlu geldik

Milli takıma uğurlu geldik
Doktorluktan müziğe geçti

Doktorluktan müziğe geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes