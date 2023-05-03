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Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:36:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:36:00

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı

Kaynak: AA

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Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını ve oradaki askerlerinin görev süresini 1 yıl uzattığını bildirdi.

Başbakan Chris Hipkins ve Savunma Bakanı Andrew Little tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Ukrayna silahlı kuvvetlerini destekleyen 95 Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri (NZDF) personelinin görev süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını belirtildi.

Ukrayna'ya 5,3 milyon Yeni Zelanda Doları tutarında ek insani yardım yapılacağı aktarılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya 78 milyon Yeni Zelanda Doları mali ve askeri destek sağladığı ve 1500 Rus ve Belaruslu kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Bu arada, Hipkins, NZDF personelinin bulunduğu Salisbury Ovası Ordu Eğitim alanını ziyareti sırasında, "Yeni Zelanda bir yıldan fazla süredir Rusya'nın acımasız, sert ve yasa dışı işgaline maruz kalan Ukrayna halkının yanında oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Ukrayna'yı desteklemek için eşi görülmemiş adımlar attığını belirten Hipkins, bunlara örnek olarak NZDF birliklerinin Avrupa'ya konuşlandırılmasını ve Rusya Yaptırımlar Yasası'nı gösterdi.

Öte yandan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Rusya'yı destekleyen Rus ve İranlı 18 kuruluş ve 9 kişiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Mahuta, "İranlı kişi ve kuruluşlara, Ukrayna'daki yasa dışı savaşa doğrudan askeri destek sağladığı için yaptırım uygulanıyor." diye konuştu.

Etiketler : Yeni Zelanda ukrayna rusya
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