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15 Aralık 2023 Cuma 21:14:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 21:14:00

Yemen'deki Husiler: İsrail'e giden iki yük gemisini hedef aldık

Kaynak: AA

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e giden iki konteyner gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemilere yönelik saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, bölgeden geçen iki gemiye "dur" ihtarında bulunduğunu ancak bunun dikkate alınmadığını aktaran Seri, "İsrail tarafına giden gemiler, iki deniz füzesiyle hedef alındı." dedi.

Açıklamasında gemilerin hangi ülke bandıralı olduğunu ve durumlarına ilişkin detay vermeyen Seri, düzenlenen saldırıyı "Gazze'de katliama, yıkıma ve ablukaya maruz kalan Filistin halkı için bir zafer" şeklinde nitelendirdi.

HUSİLER KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenleyen Husiler, dün de İsrail'e giden bir yük gemisine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi ise İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz'de Husiler tarafından hedef alınması üzerine limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istemişti.

Etiketler : HUSİ İSRAİL GEMİ SALDIRI YEMEN
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