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04 Haziran 2023 Pazar 21:59:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 21:59:00

Yemen'de sular durulmuyor! Çatışmalar yeniden alevlendi

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Yemen'de Birleşmiş Milletler'in (BM) ateşkes çabaları sürerken, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi.

Taraflar arasındaki çatışmalar, özellikle Yemen'in Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan cephelerde çıktı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında dün hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 2'si üst komutan, 11 militanının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu rakamın son bir yıldır Husilerin günlük olarak açıkladığı en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi.

Taiz'deki Yemen ordu güçleri ise cuma akşamı askeri mevzilere yönelen, Husilere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Daha önce de Marib'deki askeri mevzilere hareket eden ve yine Husilere ait bir İHA'nın daha düşürüldüğünü duyuran ordu güçleri, salı günü de Husilerle girilen çatışmalarda 2 askerin öldüğünü bildirdi.

Hükümet güçleri son iki gündür yaptıkları açıklamalarda Taiz kentindeki cephelerde çatışmalar çıktığını, Husilerin askeri bölgelere sızmaya çalıştığını aktardı.

Husiler ise hükümet güçlerinin 8 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan BM, ülkede ateşkesin sağlanması ve barış süreci için aylardır diplomatik çaba sarf ediyor.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de barış sürecinin başlaması için ABD, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek diplomatik temaslarda bulunmuştu.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE SİYASİ ÇÖZÜM ÇABALARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri, 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış ve 13 Nisan'da bu kentten ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Başbakan Muin Abdulmelik ise 15 Mayıs'ta, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını ifade etmişti.

Etiketler : yemen bm iç savaş
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