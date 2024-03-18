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18 Mart 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 08:15:00

Yapay zeka, psikolojik hastalıkların teşhisinde kullanılmaya başlandı

Kaynak: AA

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Tayland'da yapay zeka teknolojisi, "depresyon ve intihar düşünceleri" olan insanlara yardım etmek için kullanılmaya başlandı. Deneme aşamasında olan teknolojinin ilk belirlemelere göre teşhislerinin doğruluğu konusunda "geçer not" aldığı kaydedildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Ulusal Sağlık Güvenliği Ofisinin (NHSO) kullanıma başladığı "AI DMIND" isimli yapay zeka teknolojisi, hastaların psikolojik durumunun değerlendirmesinde kolaylık sağlıyor.

Tayland Sağlık Bakanlığı'nın Ruh Sağlığı Birimi ile Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Sağlık ve Mühendislik fakültelerinin ortaklaşa geliştirdiği yapay zeka teknolojisi, hastaların "depresyon belirtilerini ve intihar düşüncesine yatkınlığını" bakanlığın arşivindeki ses kayıtlarını analiz ederek tespit edebiliyor.

"AI DMIND" teknolojisinin, deneme aşamasında Tayland'ın deneyimli psikiyatristlerince değerlendirildiği ve ilk belirlemelere göre teşhislerinin doğruluğu konusunda "geçer not" aldığı kaydedildi.

NHSO bünyesinde uygulamaya konulan "AI DMIND" teknolojisinin, geniş hasta kitlesine erişimi kolaylaştırarak hastaların tedavi sürecini hızlandırmaya katkı sağladığı belirtildi.

Chulalongkorn Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nijasri Charnnarong, yaptığı açıklamada, son yıllarda psikolojik rahatsızlıklardaki artışa dikkati çekerek, "Tayland'da yalnızca geçen yıl 15 yaş üzeri yaklaşık 1,5 milyon kişiye teşhis konuldu. Bunların sadece üçte biri uygun bir tedavi sürecine başladı." ifadesini kullandı.

Etiketler : yapay zeka psikolojik hastalık teşhis
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