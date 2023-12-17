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17 Aralık 2023 Pazar 18:29:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 18:29:00

Yahudi işgalciler, abluka altındaki Batı Şeria'da yine Filistinlileri hedef aldı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları davam ederken Yahudi işgalcilerin de Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli çiftçilerin evlerine saldırdığı ve daha sonra hayvan barınaklarını ateşe verdiği ifade edildi.

İsrailli Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli çiftçilere saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, yasa dışı Yahudi işgalcilerin Eriha'da kırsal alanda yaşayan Filistinlilerin evlerine saldırdığı ve daha sonra hayvan barınaklarını ateşe verdiği aktarıldı.

Öte yandan WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, onlarca fanatik Yahudi işgalcilerin, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı bildirildi.

Haberde, Yahudi işgalcilerin baskını sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişinin İsrail polisi tarafından engellendiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi işgalcilerinsaldırılarında 7 Ekim'den bu yana 297 Filistinli öldürüldü.

Etiketler : Gazze ablukası İsrail saldırıları Filistin ev saldırısı
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