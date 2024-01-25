VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak karar: Terörle mücadelede işbirliği sürecek
Fransa, İsrail'in Gazze sınırında “tampon bölge” kurmasına karşı çıkıyor
İsrail esir takasında serbest bıraktığı Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
Türkiye'den KKTC polisine malzeme desteği
25 Ocak 2024 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 16:10:00

İsrail esir takasında serbest bıraktığı Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail güçleri, Hamas ile varılan son esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli genci işgal altındaki Batı Şeria'da yeniden gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında yer alan Biyr el-Başa beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki Filistinli Haşan ailesinin evini basan İsrail askerleri, 18 yaşındaki Filistinli Ahmed Velid Haşan'ı yeniden gözaltına aldı.

İsrail güçleri tarafından 10 Eylül 2022'de gözaltına alınan ve hakkında 3 yıl hapis cezası verilen Haşan, Kasım 2023'te İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılmıştı.

ESİR TAKASI MUTABAKATININ İHLALİ

Haşan'ın yeniden gözaltına alınmasının esir takası mutabakatının açık şekilde ihlali olduğunu belirten Filistinli Esirler Cemiyeti, "çok tehlikeli" olan bu adımla İsrail'in serbest bırakılanları yeniden gözaltına alma siyasetine döndüğüne dikkati çekti.

Açıklamada ayrıca yeniden gözaltı eyleminin ikinci kez yaşandığı; serbest bırakılanlar arasından yer alan 17 yaşındaki Yusuf el-Hatib'in de 24 Ocak'ta Eriha kentinde gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçleri Biyr el-Başa beldesine düzenlediği baskında Ahmed Velid Haşan'ın kardeşi 24 yaşındaki Muhammed Haşan'ı öldürmüştü.

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Etiketler : İsrail güçleri Hamas esir takası Batı Şeria gözaltı
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX