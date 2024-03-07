VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnci Taneleri 8 Mart'ı unutmadı
İmamoğlu ile Özel arasında derin çatlak! Canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
Düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek'ten enflasyon ve MTV açıklaması
Haiti'deki olağanüstü hal süresi bir ay uzatıldı
Fed'den faiz açıklaması
İsveç'in NATO'ya üyeliği için 11 Mart'ta bayrak töreni düzenlenecek
07 Mart 2024 Perşembe 22:50:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 22:50:00

Fed Başkanı, faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." dedi.

ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı.

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : fed abd merkez bankası faiz
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX