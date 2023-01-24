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24 Ocak 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 07:30:00

"Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri" gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve iş insanlarının katılımıyla "Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri"nin açılışını yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve iş insanlarının katılımıyla "Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri"nin açılışını yaptı.

Başkent Karakas'ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla Bakan Muş'un yanı sıra iki ülkenin iş insanları ve görevli diplomatlar katıldı.

Rodriguez, konuşmasında, Venezuela'nın ekonomik önemine değinerek, "Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine, ikinci en büyük altın ve demir rezervlerine, aynı zamanda en büyük 6. elmas rezervlerine sahiptir. Ülkemiz yabancı yatırımcı için büyük bir potansiyeli barındırıyor." dedi.

Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaret hacminin geldiği seviyeye dikkati çeken Rodriguez, "Alışverişimiz 1 milyar doları aşıyor, bu da ticari ilişkilerimizin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türk iş insanları heyetiyle yapılan görüşmenin iki ülke arasındaki derin dostluğu güçlendirdiğini vurgulayan Rodriguez, stratejik işbirliği ittifakının en üst düzeye çıkarılması ve geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Rodriguez, Türkiye ve Venezuela'nın savunma, sağlık, enerji, ticaret, finans, eğitim, bilim, turizm, kültür, balıkçılık, alüminyum, otomotiv sektörü, madencilik, su ürünleri gibi birçok alanda işbirliği yaptığını belirtti.

- MUŞ'UN VENEZUELA ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iş insanlarından oluşan 90 kişilik bir heyetle Venezuela'yı ziyaret ediyor.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Sn. Delcy Rodriguez ve iş insanlarının geniş katılımıyla 'Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri'nin açılışını gerçekleştirdik. Venezuela ile ikili ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ticaret Bakanı Mehmet Muş VENEZUELA Sn. Delcy Rodriguez Türkiye ve Venezuela
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