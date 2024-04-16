Venezuela, Ekvador büyükelçiliğini kapattı

Venezuela, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına tepki olarak Ekvador'daki büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yapılan baskını protesto etmek için bu kararı aldıklarını belirtti.

Maduro, "Ekvador'daki büyükelçiliğimizin ve Guayaquil'deki konsolosluklarımızın kapatılması talimatını verdik. Diplomatik personelin derhal Venezuela'ya dönmesini istedim. Uluslararası hukuk Ekvador'da yeniden tesis edilene kadar kararımız yürürlükte kalacak." ifadelerini kullandı.

Meksika'ya bu konuda desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Maduro, şunları kaydetti:

"Meksika halkı yalnız değildir. Venezuela halkı, tüm dayanışma ve desteğiyle sizin yanınızdadır. Büyükelçiliğe yapılan bu barbarlık kimsenin savunabileceği bir eylem değildir. Venezuela, Meksika'nın bu olayı Uluslararası Adalet Divanına (UAD) götürmesini güçlü şekilde destekliyor."

NE OLMUŞTU?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, 12 Nisan'da Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u UAD'ye şikayet etmiş, bu ülkenin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.