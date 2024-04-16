VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran saldırısının görünmeyen yüzü: ''Katil İsrail, mağdur İsrail oldu''
Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı
Yunanistan'ın Ege'de 'deniz parkı' kışkırtması: Miçotakis kriz doğuracak sözleri tekrarladı
Venezuela, Ekvador büyükelçiliğini kapattı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Adım Adım işgal: İsrail, Batı Şeria'da Yahudi işgal birimi kurmak için 64 dönüm araziye el koydu
16 Nisan 2024 Salı 23:20:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 23:20:00

Venezuela, Ekvador büyükelçiliğini kapattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Venezuela, Ekvador polisine tepki olarak Ekvador'daki büyükelçiliğini kapattığını açıkladı.

Venezuela, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına tepki olarak Ekvador'daki büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yapılan baskını protesto etmek için bu kararı aldıklarını belirtti.

Maduro, "Ekvador'daki büyükelçiliğimizin ve Guayaquil'deki konsolosluklarımızın kapatılması talimatını verdik. Diplomatik personelin derhal Venezuela'ya dönmesini istedim. Uluslararası hukuk Ekvador'da yeniden tesis edilene kadar kararımız yürürlükte kalacak." ifadelerini kullandı.

Meksika'ya bu konuda desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Maduro, şunları kaydetti:

"Meksika halkı yalnız değildir. Venezuela halkı, tüm dayanışma ve desteğiyle sizin yanınızdadır. Büyükelçiliğe yapılan bu barbarlık kimsenin savunabileceği bir eylem değildir. Venezuela, Meksika'nın bu olayı Uluslararası Adalet Divanına (UAD) götürmesini güçlü şekilde destekliyor."

NE OLMUŞTU?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, 12 Nisan'da Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u UAD'ye şikayet etmiş, bu ülkenin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.

Etiketler : Venezuela Ekvador MEKSİKA
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX