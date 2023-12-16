Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt'in yeni emiri oldu
Kaynak: AA
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu açıkladı.
Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı.
Kuveyt Emiri'nin ölüm haberini ülkenin resmi televizyonundan duyuran Emirlik Divanı Başkanı Şeyh Muhammed, Şeyh Nevvaf'ın öğlen vakti vefat ettiğini kaydetti.
Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
KUVEYT'İN YENİ EMİRİ VELİAHT PRENS ŞEYH MEŞAL EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH OLDU
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu açıkladı.
- Irak'ta vatandaşlar 10 yıl sonra sandık başına gitti
- İngiltere, Kızıldeniz'de şüpheli bir dronu imha ettiğini bildirdi
- İşgalci İsrail ordusu Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü bildirdi
- BM: Devam eden saldırılarla Gazze'ye yardım ulaştırılamıyor
- ABD ve Güney Kore, ortak nükleer strateji için anlaştı
- BM: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil