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Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
16 Aralık 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 13:00:00

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

Kuveyt Emiri'nin ölüm haberini ülkenin resmi televizyonundan duyuran Emirlik Divanı Başkanı Şeyh Muhammed, Şeyh Nevvaf'ın öğlen vakti vefat ettiğini kaydetti.

ŞEYH NEVVAF EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH KİMDİR?

Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri oldu.

Emirlik makamında 3 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten Şeyh Nevvaf, 25 Haziran 1937'de Kuveyt'te dünyaya geldi.

Nevvaf, ülkenin doğusunda başkent Kuveyt'in hemen güneyindeki Havalli kentinde1962'de vali olarak görev yaptı. İdare ettiği şehrin gelişimine büyük emek sarf eden Nevvaf, 1978'de İçişleri Bakanı olarak göreve başladı.

1988'de Savunma Bakanı olarak görev alan Şeyh Nevvaf, Savunma Bakanlığına bağlı birimlerinin geliştirilmesi ve tüm modern silahlar ile askeri gereçlerin sağlaması için çaba sarf etti.

Şeyh Nevvaf, Kuveyt'in Irak işgalinden kurtuluş savaşından sonra Nisan 1991'de kurulan ilk Kuveyt hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı görevini aldı.

GÜVENLİĞİN MANEVİ BABASI

Kuveyt'te güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığının gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Nevvaf, 1978-1988 ve 2003-2006 olmak üzere iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Veliaht Divanı resmi internet sitesine göre, eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 2006'da göreve geldikten yaklaşık 1 hafta sonra kardeşi Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens olarak önerdi ve öneri parlamentoda kabul edildi.

Bu pozisyondan önce Şeyh Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Kuveyt'te 1921'den 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6'ncı oğlu olan Şeyh Nevvaf'ın 4 erkek ve 1 kız çocuğu var.

Etiketler : kuveyt emiri hayatını kaybetti sağlık sorunları
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