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26 Şubat 2021 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 17:14:00

Vahşetin üzerinden 29 yıl geçti... İnsanlık tarihinde kara leke: Hocalı katliamı

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İşgalci Ermenistan askerleri, 26 Şubat 1992'de, Azerbaycan'ın 7 bin nüfuslu Hocalı kasabasında, bir soykırım gerçekleştirdi. 106 kadın, 63 çocuk ve 70 yaşlı olmak üzere toplam 613 kişinin katledildiği vahşetin üzerinden 29 yıl geçse de, Hocalı katliamı tarihe acı bir anı, kara bir leke olarak iz bıraktı.

Şubat 1992'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan küçük bir kasabası olan Hocalı'da, tarihte eşine az rastlanan vahşilikte bir soykırım yapıldı.

Bu kanlı trajedi, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin eski SSCB'nin 366. Piyade Muhafız Alayı'nın yardımıyla Hocalı'yı aldığı 25-26 Şubat gecesi Azerbaycanlıların imhası ve yakalanması faaliyetiydi.

Kana susayan Ermenistan askerleri, savunmasız olan 106 kadın, 63 çocuk ve 70 yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü'nü vahşice katletti. Katiller 1275 kişiyi rehin aldı ve bu güne kadar hala 150 kişiden haber alınamadı.

BAŞLARINI KESTİLER, HAMİLE KADINLARIN KARINLARINI DEŞTİLER

Katliamda, 76'sı çocuk olmak üzere 487 kişi ağır şekilde yaralandı ve öldürülenlerden 56'sının özel yöntemlerle öldürüldüğü tespit edildi. Katliamda bazı insanların başı açılmış, bazılarının başları kesilmiş ve hamile kadınların karnı süngü ile deşilmişti.

Katliama 1. Tabur Kurmay Başkanı Yevgeny Nabokikh komutsındaki 3. Tabur, Binbaşı Ohanyan Seyran Mişegoviç komutasındaki 366. Alay 2. Taburu ve 50'den fazla Ermeni subay katıldı.

Bu birlikler, şehirden kaçmaya çalışan masum insanların bir kısmını, önceden planlanmış pusuya düşürerek öldürdü.

NAAŞLARINA HAKARET ETMİŞLER

Rusya Hafıza İnsan Hakları Merkezi'ne göre, Hocalı'da öldürülen 200 Azerbaycan Türkü'nün naaşı, dört gün içinde Ağdam'a getirildi ve onlarca naaş burada hakarete uğradı. Ağdam'da 13'ü çocuk 130 erkek ve 51 kadının naaşı, adli tıp muayenesine tabi tutuldu.

VAHŞİCE KAFA DERİSİ SOYDULAR

İncelemede 151 kişinin kurşun yarasından, 20 kişinin şarapnel yarasından öldüğü ve 10 kişinin sert cisimlerle vahşice katledildiği ortaya çıktı. İnsan Hakları Merkezi, bir kişinin kafa derisininde soyulduğunu kayıtlara geçti.

Hocalı soykırımı, Azerbaycan ve insanlık tarihine en korkunç ve trajik sayfalardan biri olarak geçti.

Öyle ki bölgede incelemelerde bulunan Rusya, Gürcistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerden gazeteciler, Hocalı soykırımı karşısında dehşete düştüler.

Bu yıl ilk kez Hocalı soykırımının yıldönümü farklı bir şekilde, 30 yıl aradan sonra, Ermenistan işgalinden kurtulan Karabağ topraklarında da anılıyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Azerbaycanlıların şimdi tek istediği, katliamdan sonra hiçbir hesap sorulmayan Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargı önüne çıkartılması ve adaletin yerini bulması.

Star.com.tr

Etiketler : hocalı katliamı azerbaycan ermenistan
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