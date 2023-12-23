Ürdün ve Katar, İsrail'in Gazze ile ilgili "aşırılıkçı gündemi" hakkında uyardı

Ürdün ve Katar, İsrail'in Gazze ile ilgili "aşırılıkçı gündemi" hakkında uyardı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Eymen es-Safedi'nin Doha'da, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmanın yolları ele alındı.

Safedi ve Al Sani, Gazze'nin işgali ve buraya yönelik saldırılarını sürdüren İsrail hükümetinin "aşırılıkçı gündemleri" hakkında uyarıda bulundu.

İsrail hükümetinin "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu patlatmak ve Lübnan'da yeni bir cephe açmak istediğini" aktaran ikili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin derhal ateşkes için bağlayıcı bir karar alması gerektiğini vurguladı.

- İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 258 Filistinli öldürüldü, 53 bin 688 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.