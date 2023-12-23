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23 Aralık 2023 Cumartesi 20:59:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 20:59:00

UNICEF: Gazze'de 5 yaş altı 335 bin çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de açlığın "acil seviyeye" ulaştığını belirterek, 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetme riski altında olduğunu duyurdu.

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna işaret edilerek, Gazze'de açlığın acil seviyeye ulaştığı ve "yarım milyondan fazla kişinin gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Tamamen insan ürünü, öngörülebilir ve önlenebilir felaket şartlarında, Gazzeli çocuklar ve aileleri havadan ve karadan şiddete maruz kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Raporun verilerine ilişkin yapılan değerlendirmede, "Bulgular, kıtlık şartlarının devam etmesi durumunda 5 yaşın altındaki 335 bin çocuğun yüksek derecede kötü beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor." denildi.

Açıklamada, gelecek haftalarda "en az 10 bin çocuğun insan hayatını tehdit edecek derecede yetersiz beslenme riskiyle yüz yüze kalacağı" uyarısında bulunuldu.

Dünya Gıda Programı (WFP), 21 Aralık'ta açıkladığı IPC raporunda Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğunu duyurmuştu.

Raporda Gazze'de 570 binden fazla kişinin de "felaket düzeyinde açlıkla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Etiketler : Gazze açlık UNICEF İsrail saldırıları
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