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12 Mart 2024 Salı 08:15:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 08:15:00

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarındaki savaş suçları soruşturmasını İngiliz avukat yürütecek

Kaynak: AA

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını yürütmek üzere İngiliz avukat Andrew Cayley atandı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, avukat ve eski askeri savcı Cayley'in, davanın günlük işleyişinin sorumluluğunu üstlenmesi ve soruşturmada Amerikalı avukat Brenda Hollis'le çalışması öngörülüyor. Cayley, kendisi gibi İngiliz olan UCM Başsavcısı Kerim Han'a da doğrudan rapor verecek.

Söz konusu atama kararı, Kerim Han'ın, 7 Ekim'in ardından UCM'nin 2021'de açılan Filistin soruşturmasını hızlandırmak ve ek kaynaklar sağlamak üzere harekete geçmesiyle gerçekleşti.

UCM Savcılık Sözcüsü de Cayley'in, Filistin davasından sorumlu müfettişler birimini denetleyen baş dava avukatı olarak mahkemeye katıldığını doğruladı.

UCM'DE İNGİLİZ ASKERLER ALEYHİNE DAVA AÇILMASININ ÖNÜNE GEÇMİŞTİ

İngiltere'de, Gazze'de acil ateşkes çağrılarına katılmayan iktidardaki Muhafazakar Partisi'ne 2019'da 10 bin sterlin bağışta bulunan Cayley, daha sonra partinin resmi üyesi statüsünün savcı olarak bağımsızlığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını öne sürmüştü.

Öte yandan, İngiliz makamları adına, 2020'de UCM'de "Irak işgalinde savaş suçlarına karışan İngiliz askerlerin" soruşturmasını yürüten Cayley, askerler aleyhine dava açılmasının önüne geçmişti.

UCM Savcılığı, 2020'de İngiliz ordusunun Irak'ta işlediği savaş suçlarıyla ilgili incelemesini tamamlayarak, "savaş suçu" işlendiğine yönelik somut deliller olmasına rağmen "profesyonel" gerekçelerle dava açılmayacağını açıklamıştı.

Etiketler : uluslararası ceza mahkemesi filistin savaş suçu gazze dava
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