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23 Eylül 2023 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 09:01:00

Uluslararası Af Örgütü: Libya'nın doğusunda gazetecilere uygulanan baskılar kaldırılmalı

Kaynak: AA

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Uluslararası Af Örgütü, Libya'nın doğusundaki orduya (Libya Arap Silahlı Kuvvetleri), gazetecilere uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve selden zarar görenlere insani yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, Derne'de 18 Eylül'de düzenlenen ve yaşanan can kayıplarının sorumlularından hesap sorulması istenen gösterinin ardından gazetecilere yönelik baskıların arttığına işaret edildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Diana Eltahawy, açıklamada, Libya'nın doğusundaki ordunun, selden zarar görenlerin insani yardımlara erişimini kolaylaştırmak yerine eleştiride bulunanları ve sivil toplumu susturmak ve sorumluluktan kaçmak için baskıya yöneldiğini ifade etti.

Doğudaki ordunun, krizle mücadele ederken insan haklarını öncelemesi ve eleştiride bulunanlardan intikam almaması gerektiğini kaydeden Eltahawy, sivil toplumun ve bağımsız medya organlarının, felaketzedelerin barınak, gıda, sağlık ve bilgiye erişim haklarının güvence altına alınmasında merkezi rol oynadığını dile getirdi.

Açıklamada, Libyalı 2 gazetecinin, 14 Eylül'de yerel makamlarca durdurularak sorguya çekildiği ve sonrasında da kenti terk etmelerinin istendiği, 16 Eylül'de de Derneli bir aktivistin, Libya Arap Silahlı Kuvvetlerine muhalif kanala röportaj vermesinden sonra gözaltına alındığı aktarıldı.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası", Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

İki barajın çökmesiyle selden en çok etkilenen Derne'de 18 Eylül'de gösteri düzenlenmiş, eylemciler, şehrin uluslararası kuruluşlar ve şirketler aracılığıyla mümkün olan en kısa sürede yeniden inşasını ve yaşanan can kayıplarının hesabının sorulmasını talep etmişti.

Etiketler : libya sel felaketi uluslararası af örgütü gazeteci baskı
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