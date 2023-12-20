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Uluslararası Af Örgütü: AB'nin göç konusundaki son kararı göçmenlerin her adımını zorlaştıracak
20 Aralık 2023 Çarşamba 21:16:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 21:16:00

Uluslararası Af Örgütü: AB'nin göç konusundaki son kararı göçmenlerin her adımını zorlaştıracak

Kaynak: AA

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Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun (AP), AB'nin sığınmacı ve göç konusundaki hukuki çerçevesini gözden geçirme konusunda yaptığı anlaşmanın göçmenlerin her adımını zorlaştıracağını savundu.

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, AB Konseyi ile AP'nin üzerinde uzlaştığı noktaların, Birliğin göç yasalarını on yıllarca geriye götüreceği ve daha fazla acıya yol açacağı belirtilerek, anlaşmanın göçmenlerin haklarını görmezden geldiği ifade edildi.

Anlaşmayla mülteci hukuku ve uluslararası insan hakları hukuku yükümlülüklerinin ihlal edilmesi riskinin ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Bu durum, Avrupa sınırlarında orantısız acil durum önlemlerinin normalleştirilmesi riskini ortaya çıkarıyor ve dünya çapında sığınma hakkı için tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." ifadesine yer verildi.

Bu durumun AB'nin kendi sınırları dışında kalan ülkelere göçü yönetme konusundaki bağımlılığını da artırdığı kaydedilen açıklamada, asıl yatırımın, Avrupa'ya güvenli göç rotalarına ve korumaya yapılması gerektiğinin altı çizildi.

"AB'de sığınma arayan kişilere yönelik güvenceler azalacak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Direktörü Eve Geddie, anlaşmanın göçmenlerin her adımını zorlaştırmak üzerine geliştirildiğini belirtti.

Anlaşmayla daha çok insanın gözaltı merkezlerinde tutulmaya başlanacağına işaret eden Geddie, "AB'de sığınma arayan kişilere yönelik güvenceler azalacak" ifadesini kullandı.

Geddie, düzensiz göçmenlerin AB'ye giriş yaptığı ülkelere yönelik yardımlar konusunda da anlaşmanın yetersiz kaldığını kaydederek, "Tüm üyeler, koruma ve yerleştirme sistemlerini güçlendirmek yerine AB'nin dış sınırlarını korumaya para harcayıp, AB dışındaki ülkeleri göçü engellemeleri için finanse edecek" değerlendirmesinde bulundu.

AB maruz kaldığı göç sorununu çözemeyecek

Anlaşmanın AB'nin maruz kaldığı göç sorununu çözemeyeceğini savunan Geddie, göç sistemine gereğinden az yapılan yatırımlar, geri itmeler ve sığınma taleplerinin reddedilmesi gibi sorunlara değindi.

Geddie, AB yasalarında düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunların sığınmacıların haklarını geliştirecek şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

AB Konseyi ve AP, sığınmacı ve göç konusundaki hukuki çerçeveyi tamamen gözden geçirecek 5 temel düzenlemenin siyasi noktaları konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu düzenlemelerin AP'de onaylanması durumunda, AB'nin sığınmacı ve göçmen sisteminin daha verimli çalışmasının beklendiği bildirilmişti.

Etiketler : Güncel Göçmenler Uluslararası Af Örgütü Avrupa Birliği ZOR ŞARTLAR
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