28 Mart 2024 Perşembe 19:25:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 19:25:00
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: Tüm tedbirler alınacak!
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti
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