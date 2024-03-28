UAD'den Gazze kararı: Tüm tedbirler alınacak!

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: Tüm tedbirler alınacak!

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti