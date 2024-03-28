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28 Mart 2024 Perşembe 19:25:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 19:25:00

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: Tüm tedbirler alınacak!

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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti

Etiketler : UAD FİLİSTİN GAZZE İSRAİL TEDBİR
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