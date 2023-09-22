Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kırım yarımadasındaki Sivastopol kentine füzeli saldırı gerçekleştirdiği, saldırıda Rusya Donanması Karadeniz Filosu'na ait karargahın hasar gördüğü, 1 askerin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Ayrıca 5 füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

KARARGAHTA YANGIN ÇIKTI



Füzeli saldırının ardından karargah binasında yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir saldırı daha olabilir. Şehir merkezine gelmemenizi rica ediyorum. Binalardan çıkmayın. Olay yerinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Hava nakil grubu hazır duruma getirildi. Yedek teçhizat devreye sokuldu. İtfaiyeciler bir an önce yangını söndürmek için tedbirler alıyor. Personel ve araç sayısını artırma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Razovjayev halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunurken, sirenlerin yeni saldırı ihtimaline karşı çalmaya devam ettiğini belirtti.