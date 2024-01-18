VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlişkiler durma noktasına geldi: Tüm Fransız şirketler ülkeden çıkarılsın
Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü
Borsa güne 8.104,04 puandan başladı
Başkan Erdoğan: Türkiye havacılık alanında yükseliyor
BUDO seferleri iptal edildi
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
18 Ocak 2024 Perşembe 08:55:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 08:55:00

Ukrayna'dan Moskova'ya İHA saldırısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya, Ukrayna'nın Moskova ve Leningrad bölgelerine İHA saldırısı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Moskova ve Leningrad bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 Ocak'ta yerel saatle 01.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi üzerinde bir İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, Leningrad bölgesinde de bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Podolsk civarında Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Sobyanin, ilk verilere göre İHA enkazının düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Etiketler : rusya ukrayna İHA
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX