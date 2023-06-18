Ukrayna'da su baskınında evsiz kalan Vasilivka köyü sakinleri yardım bekliyor

Herson bölgesindeki Kahovka HES'in geçen hafta patlatılması sonrası Dinyeper Nehri'ne akan İngulets Nehri de taştı.

Nehrin taşması sonucu Mıkolayiv bölgesindeki Vasilivka köyünde 70'ten fazla ev su altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Evsiz kalan köy sakinleri, olay esnasında yaşadıklarını anlattı.

"KÖYDE 70'İ AŞKIN EV SU ALTINDA KALDI, BİR KİŞİ ÖLDÜ"



Vasilivka köyünden Genadiy Nejlukçenko, HES'in patlatılmasının ardından İngulets Nehri'nin taştığını ve köyü su bastığını söyledi.

Üçüncü günde evlerin su altında kaldığını anlatan Nejlukçenko, "Su, evdeki pencerelerin üzerine çıktı. Eşyamızı kurtaramadık. Sadece evdeki kedi ve köpekleri kurtarabildik. Ailece yandaki Pavlivka köyüne gittik. Şimdilik ailemiz orada bulunuyor." dedi.

Evinin kullanılmaz hale geldiğini ve bu nedenle ev aradıklarını söyleyen Nejlukçenko, "Ev konusunda destek henüz gelmedi. Devlete bu konuda başvuruda bulunduk. Bombalanan evler için de bir şey verilmedi. Belki bu konuda yardım olur. Bu desteğin ne şekilde olabileceğini de bilmiyorum. En azından geçici olarak kalabileceğimiz bir eve ihtiyacımız var. Yeniden ev inşa etmek zorunda kalabiliriz." diye konuştu.

Köyde 70'ten fazla evin su altında kaldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Nejlukçenko, çevrenin de su baskınından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Nejlukçenko, "Gelen su temiz değil. Her yerde ölü balıklar var. Belki de şu an sağlık açısından burası tehlikeli ve burada bulunmamız sıkıntılıdır. Bu, büyük bir felaket." ifadelerini kullandı.

Köyün yaklaşık 9 ay Rus ordusunun kontrolünde bulunduğuna dikkati çeken Nejlukçenko, "Birçok ev hasar gördü. Böylece iki felaket yaşamış olduk. Bunu psikolojik olarak atlatmak zor. Hayatımıza ne şekilde devam edeceğimizi bilemiyorum." şeklinde konuştu.

"BU YAŞTA SOKAKTA KALDIK"



Köy sakinlerinden Evgeniy de evin kullanılamaz halde olduğunu belirterek, "Bu yaşta evsiz sokakta kaldık ve ileride ne yapacağımızı bilemiyorum. Çocuklarımız yardımcı olur. Burada ev arayacağız çünkü evimizde tadilat yapılması mümkün değil. Bu, iyi bir şey değil." dedi.

Şimdilik yan köyde bir tanıdıklarının evinde kaldıklarını söyleyen Evgeniy, "Bu evde hayatımızı geçindirmek için tüm şartlar var ancak çok uzun süre bu evde kalamayız. Yeni bir ev aramalıyız." diye konuştu.

"KALABİLECEĞİM YERİM YOK"



Mariya Gudko ise evini su bastığını dile getirerek, "Her şey su altında kaldı. Evde yaşanılmaz artık. Komşuların evleri de aynı durumda. Eşim öldü. Tek başıma sokakta kaldım. Eve ihtiyacım var. 80 yaşındayım, kalabileceğim yerim yok." ifadelerini kullandı.