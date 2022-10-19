VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü
Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu
Ömer Çelik: Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
DSÖ, Kovid-19 salgınını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeye devam kararı aldı
Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika'daki iki öğrencisi İstanbul'da sergi açtı
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
"30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık"
Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki
Hollanda'da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu
ABD'de tamamlanan “Lafarge'ın DEAŞ'a yardım davası” Fransa'da hala soruşturma aşamasında
DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell "orman" benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor
Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Türk Telekom Network Direktörü Ayhan: Ülke 5G'ye hazır
New York borsası düşüşle açıldı
Kamu personeline nakdi ödeme yapılacak
Maden kazalarını karakutu çözüyor
Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik
Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı
"Gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması 81 milyar 922 milyon liraya yükseldi"
Rusya'nın tüm bölgelerinde savaş dönemine yönelik “hazırlık durumu” yükseltildi
19 Ekim 2022 Çarşamba 17:52:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 17:52:00

Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etmesine tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'in söz konusu kararının Ukrayna'da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Putin sıkıyönetim ilan etti

Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik

Karara tepki gösteren Podolyak, "Rusya'nın işgal ettiği topraklarda 'sıkıyönetim' uygulanması, yalnızca Ukraynalıların mallarının başka bir 'yeniden gruplandırma' yoluyla yağmalanmasının sözde yasallaştırılması olarak düşünülmelidir. Bu, Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmez. Topraklarımızın özgürleştirilmesine ve işgalden kurtarılmasına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Putin'in kararının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

Danilov, "Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerindeki sıkıyönetim yasası, işgal altındaki bölgenin etnik yapısını değiştirmek için Ukraynalı nüfusun Rusya'nın çöküntü bölgelerine toplu olarak sürülmesi için hazırlıktır. Bu BM tarafından kınanması gereken suçtur. Bu suç, Rusya tarafından Kırım'da işlendi ve cezasız kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararnameyi bugün imzalamıştı.

Etiketler : rusya ukrayna vladimir putin sıkı yönetim
‘Karakterin sesini duymak isterim'

‘Karakterin sesini duymak isterim'
Duygusal veda

Duygusal veda
Sessiz kalmayacak

Sessiz kalmayacak
Unutulmaz performans

Unutulmaz performans
Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di

Halk galayı ‘Sevmedim Deme'di
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
Rolüne acilde hazırlandı

Rolüne acilde hazırlandı
Genç şarkıcıya destek

Genç şarkıcıya destek
Başlamadan adı değişti

Başlamadan adı değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX