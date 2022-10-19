Putin sıkıyönetim ilan etti

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19 Ekim 2022 Çarşamba 15:08:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 15:08:00

Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde sıkıyönetim ilan etti

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.

Putin, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.

Kerç (Kırım) Köprüsü'nde patlamanın meydana geldiğine dikkati çeken Putin, bunun Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın diğer bölgelerinde terör eylemlerinin engellendiğini söyledi.

Putin, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya katılmadan önce sıkıyönetimin yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu, Rus mevzuatı çerçevesinde uyarlamamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'nın bu 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladım." dedi.

Mevcut durumda, Rusya'nın tüm bölgelerinin yöneticilerine ek yetkilerin verilmesi gerektiğini belirten Putin, bu yönde bir kararname imzaladığı bilgisini paylaştı.

"Bölge yöneticilerin vatandaşların güvenliğin sağlanması, kritik öneme sahip unsurların ve düzenin korunması, ekonomi ve sanayinin sağlamlaştırılması yönünde önlem alması gerektiğini" vurgulayan Putin, Rus hükümeti, Rusya Savunma Bakanı ile diğer bakanlık ve kurumlara bu konuda gerekli desteği sağlama yönünde talimat verdiğini dile getirdi.

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