Ukrayna sınırında tehlikeli gelişme

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28 Ocak 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 09:35:00

ABD Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya son 24 saatte Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını arttırdı

Kaynak: AA

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ABD, Rusya'nın son 24 saate Ukrayna sınırındaki askeri yığınaklarını artırdığını duyurdu. Bu gelişmeler akabinde, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'ündü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını son 24 saatte daha da arttırdığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, Ukrayna sınırındaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Kirby, "Rusya'nın yığınağına ilişkin, Ruslar son 24 saatte, ülkelerinin batısına ve Belarus'a önemli ölçüde muharip güç yığmaya devam etti. Günü birlik artışlara girmeden, oradaki kabiliyetlerine dramatik seviyede değilse de belirli ölçüde eklemeler yaptığını görmeye devam ediyoruz." dedi.

Ukrayna'ya savunma desteği vermeye devam ettiklerini anlatan Kirby, ülkeye Ukrayna'ya neden hava savunma sistemi vermediklerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Çok olmadı, yakın zamanda bir hava ve füzen savunma değerlendirme ekibimiz oradaydı. Bu kabiliyetlerle ilgili kaygılar konusunda Ukrayna ile kapsamlı görüşmeler yaptılar. Bu devam eden bir süreçtir. Zaten onlara henüz 3 parti destek gönderdik. Devamı da gelecek. Bu sürecin önüne geçmek istemiyorum. Ukrayna'ya verilen silahların detayın çok girmeyeceğim. Onlarla ihtiyaçları konusunda sürekli bir iletişim halindeyiz. Bahsi geçen silahlar konusunda da bu görüşmeler devam edecek diye düşünüyorum. Buradan herhangi bir silahın verilmesi veya o silahla ilgili teslim takvimi konusunda söz vermiyorum."

Teyakkuza geçirilen 8 bin 500 asker ile ilgili bazı bilgiler de veren Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'ündü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı UKRAYNA Kirby
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