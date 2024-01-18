Ukrayna Savunma Bakanı: Bu olursa Ukrayna ordusu zafere yaklaşır
Kaynak: AA
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna'da yaşanan mühimmat sıkıntısının giderilmesi çağrısında bulunarak, 'Bu problem çözülürse, Ukrayna ordusu sürdürülebilir ilerleme şansına sahip olur ve zafere yaklaşır.' dedi.
Umerov, Ukrayna ordusunu kısa ve uzun vadede desteklemeyi amaçlayan Fransa ve ABD öncülüğünde kurulan "topçu koalisyonu" girişiminin başkent Paris'teki açılış toplantısında konuştu.
Ukrayna-Rusya savaşında en büyük sorunun mühimmat sıkıntısı olduğunu vurgulayan Umerov, "Mühimmat sıkıntısı şu an savaş alanında karşılaştığımız güncel sorun. Bu problem çözülürse, Ukrayna ordusu sürdürülebilir ilerleme şansına sahip olur ve zafere yaklaşır." dedi.
Umerov, Rus ordusunun cephenin bazı bölgelerinde Ukrayna ordusundan 5-10 kat fazla topçu mermisi kullandığına dikkat çekti.
Kiev yönetiminin, mühimmat üretimini azami düzeyde artırmak için ciddi adımlar attığını belirten Umerov, "Ortak düşmanımız yıllarca geniş kapsamlı savaşa hazırlandı. Rusya'nın askeri harcamaları rekor düzeye ulaştı. Çünkü Kremlin'in planları Ukrayna ile sınırlı değil." diye konuştu.
Umerov, savaşın başlamasından bu yana 7 bin 400 füze ve 3 bin 800'den fazla insansız hava aracını imha ettiklerini hatırlatarak, başarıların devamı için silah ve mühimmat sıkıntısının olmaması gerektiğini vurguladı.
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