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20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:47:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:47:00

Ukrayna: Bahmut'ta durum kritik, kuvvetlerimiz hattı tutuyor

Kaynak: AA

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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Bahmut'ta durumun kritik olduğunu, Ukrayna birliklerinin hattı tuttuğunu bildirdi.

Malyar, Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Bahmut'u ele geçirdiklerine ilişkin açıklamasını yalanladı.

Bahmut'ta şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirten Malyar, "Durum kritik. Aynı zamanda kuvvetlerimiz Litak bölgesinde hattı tutuyor. Şu an itibarıyla askerlerimiz bu bölgenin bazı sanayi ve altyapı tesislerini ve özel sektörünü kontrol ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna Ordusu Doğu Kuvvetleri Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin Bahmut'u kuşatmak için operasyon yürüttüğünü, ancak şehri terk edebileceğini belirtti.

Bahmut'un Ukrayna birliklerince kontrol edilen bölümünde savunma operasyonunun sorunlu hale geldiğine işaret eden Çerevatıy, "Çok küçük bir alan kaldı ve onu bombalamak zaten kolay ve bir sürü insanı orada tutmak zor. Bu nedenle güvenlik nedeniyle er ya da geç oradan çıkacağımız açıktır" dedi.

Etiketler : Ukrayna Rusya Bahmut
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