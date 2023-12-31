VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Dünya Gıda Programı, Gazze'de "ateşkes" çağrısını yineledi
Gazze'deki yıkım 2. Dünya Savaşı'na benzetildi: "Yeniden inşası on yıllar sürecek"
Ukrayna Rusya'ya füzelerle saldırdı: 18 ölü
Bursa 3.4 ile sallandı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak: Alper Gezeravcı eğitimini tamamladı
Gazze'deki yıkım 2. Dünya Savaşı'na benzetildi: "Yeniden inşa on yıllar sürecek"
31 Aralık 2023 Pazar 00:18:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 00:18:00

Ukrayna Rusya'ya füzelerle saldırdı: 18 ölü

Kaynak: İHA

ABONE OL

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 111'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık Ukrayna'nın düzenlediği füze saldırısında can kaybı artıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki kenti Belgorod'a Ukrayna ordusu tarafından bugün gerçekleştirilen füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralı sayısının ise 111'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında 40'a yakın sivilin yaşadığı binanın hasar gördüğü belirtilirken, kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kente yapılan füze saldırısında kullanılan roketlerin Vampir MLRS tipi roketler olduğu duyuruldu. Rus hava savunma sistemlerinin birçok roketi de imha ettiği açıklandı.

"GÜVENLİK KONSEYİ'NİN, BOLGOROD İÇİN BUGÜN TOPLANMASINI TALEP ETTİK"

Öte yandan Rus diplomasisi de saldırısı sonrası harekete geçti. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, BM Güvenlik Kurulu'na acil toplanma çağrısında bulunduklarını duyurdu. Yazılı açıklama yapan Polyansky, "Güvenlik Konseyi'nin, Bolgorod için bugün toplanmasını talep ettik" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın bu saldırıyı İngiltere ve ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "İngiliz ve Amerikalı danışmanlar, günümüz Ukrayna yetkililerini düzenli olarak kanlı suçlar işlemeye teşvik ederek, bu terör saldırısının organize edilmesinde doğrudan yer aldılar" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Ukrayna ordusu Rusya füze saldırısı hayat kaybı
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX