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16 Mart 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 09:38:00

Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Kaynak: AA

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Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna, Rusya'ya ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığını duyurdu.

Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldı. Saat 03.00 civarında gerçekleşen saldırıyı, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko sosyal medyadan duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03.00 civarında Rus savaş gemilerinin Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı."

Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.

ZELENSKİ'DEN BATILI LİDERLERE DAVET

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, batılı ülkelerin liderlerini imajı bir biçimde Ukrayna'ya davet ederek, ülkesinin hava sahasının kapatılmamasına ilginç davet yöntemiyle tepki gösterdi. Zelenski, "Ukrayna'nın tüm dostlarını Kiev'e davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus füzeleri ve uçuşlara kapanmadı" dedi.

Etiketler : Rusya FederasyonU Odessa kıyıları RUSYA UKRAYNA
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