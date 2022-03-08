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08 Mart 2022 Salı 09:44:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 09:44:00

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken sarsan istifa!

Kaynak: AA

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Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'nın bu savaştaki tek ve en büyük destekçisi Belarus'tan gelen istifa haberi gündemi sarstı.

Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Viktor Gulevich, istifasını açıklayarak hem ülkesini hem de dünyayı şaşkına çevirdi.

Adı yaptırım listelerine de girmiş olan Gulevich, Rus işgalini destekleyemeyeceğini açıklayan bir istifa mektubunu üstlerine ileterek görevinden ayrıldı.

Belarus ordusunun Genel Kurmay Başkanı da olan Tümgeneral Viktor Gulevich, ordudaki askerlerin rus işgalinde yer almayı reddettiklerini söyleyerek Belarus'un tek bir tabur bile oluşturamadığını itiraf etti.

Etiketler : Belarus RUSYA UKRAYNA
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